https://ria.ru/20220219/donbass-1773839299.html

В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени

В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени

Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:53

2022-02-19T22:53

2022-02-19T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции ЛНР "по штату военного времени"."Обстановка на линии соприкосновения такая, что руководство республики вынуждено принимать меры, которые мы направили на безопасность нашего мирного населения и на защиту целостности нашей республики… Обращаюсь ко всему мужскому населению встать на защиту нашей республики. Мобилизация направлена на то, чтобы отразить агрессию укрофашистов и укомплектовать наши подразделения по штату военного времени", - обратился он к мобилизованным жителям республики.Председатель правительства отметил, что из прибывших в субботу в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения."По мобилизации вы первые, кто откликнулся на призыв, и вот вы сейчас стоите в строю. Мужики, вам огромное спасибо! Победа будет за нами", - сказал Козлов.Козлов уточнил, что на данный момент украинские силовики подвели к линии соприкосновения практически все силы, так что мобилизация является вынужденной мерой.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/lnr-1773824426.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр