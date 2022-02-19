https://ria.ru/20220219/donbass-1773839299.html
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени
Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции ЛНР "по штату военного времени"."Обстановка на линии соприкосновения такая, что руководство республики вынуждено принимать меры, которые мы направили на безопасность нашего мирного населения и на защиту целостности нашей республики… Обращаюсь ко всему мужскому населению встать на защиту нашей республики. Мобилизация направлена на то, чтобы отразить агрессию укрофашистов и укомплектовать наши подразделения по штату военного времени", - обратился он к мобилизованным жителям республики.Председатель правительства отметил, что из прибывших в субботу в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения."По мобилизации вы первые, кто откликнулся на призыв, и вот вы сейчас стоите в строю. Мужики, вам огромное спасибо! Победа будет за нами", - сказал Козлов.Козлов уточнил, что на данный момент украинские силовики подвели к линии соприкосновения практически все силы, так что мобилизация является вынужденной мерой.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/lnr-1773824426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени
В ЛНР заявили о необходимости укомплектовать подразделения по штату военного времени
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции ЛНР "по штату военного времени".
"Обстановка на линии соприкосновения такая, что руководство республики вынуждено принимать меры, которые мы направили на безопасность нашего мирного населения и на защиту целостности нашей республики… Обращаюсь ко всему мужскому населению встать на защиту нашей республики. Мобилизация направлена на то, чтобы отразить агрессию укрофашистов и укомплектовать наши подразделения по штату военного времени", - обратился он к мобилизованным жителям республики.
Председатель правительства отметил, что из прибывших в субботу в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения.
"По мобилизации вы первые, кто откликнулся на призыв, и вот вы сейчас стоите в строю. Мужики, вам огромное спасибо! Победа будет за нами", - сказал Козлов.
Козлов уточнил, что на данный момент украинские силовики подвели к линии соприкосновения практически все силы, так что мобилизация является вынужденной мерой.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе
, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики
заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР
и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Дарья Буймова