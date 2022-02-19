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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773839299.html
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени
Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции ЛНР "по штату военного времени"."Обстановка на линии соприкосновения такая, что руководство республики вынуждено принимать меры, которые мы направили на безопасность нашего мирного населения и на защиту целостности нашей республики… Обращаюсь ко всему мужскому населению встать на защиту нашей республики. Мобилизация направлена на то, чтобы отразить агрессию укрофашистов и укомплектовать наши подразделения по штату военного времени", - обратился он к мобилизованным жителям республики.Председатель правительства отметил, что из прибывших в субботу в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения."По мобилизации вы первые, кто откликнулся на призыв, и вот вы сейчас стоите в строю. Мужики, вам огромное спасибо! Победа будет за нами", - сказал Козлов.Козлов уточнил, что на данный момент украинские силовики подвели к линии соприкосновения практически все силы, так что мобилизация является вынужденной мерой.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
22:53 19.02.2022
 
В ЛНР укомплектуют подразделения по штату военного времени

В ЛНР заявили о необходимости укомплектовать подразделения по штату военного времени

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов заявил о необходимости укомплектования подразделений Народной милиции ЛНР "по штату военного времени".
"Обстановка на линии соприкосновения такая, что руководство республики вынуждено принимать меры, которые мы направили на безопасность нашего мирного населения и на защиту целостности нашей республики… Обращаюсь ко всему мужскому населению встать на защиту нашей республики. Мобилизация направлена на то, чтобы отразить агрессию укрофашистов и укомплектовать наши подразделения по штату военного времени", - обратился он к мобилизованным жителям республики.
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Председатель правительства отметил, что из прибывших в субботу в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения.
"По мобилизации вы первые, кто откликнулся на призыв, и вот вы сейчас стоите в строю. Мужики, вам огромное спасибо! Победа будет за нами", - сказал Козлов.
Козлов уточнил, что на данный момент украинские силовики подвели к линии соприкосновения практически все силы, так что мобилизация является вынужденной мерой.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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