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В подконтрольной Киеву Луганской области заявили, что эвакуация не нужна

В подконтрольной Киеву Луганской области заявили, что эвакуация не нужна - РИА Новости, 19.02.2022

В подконтрольной Киеву Луганской области заявили, что эвакуация не нужна

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что в эвакуации населения нет никакой необходимости, однако такой план на случай... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:48

2022-02-19T22:48

2022-02-19T22:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская область

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что в эвакуации населения нет никакой необходимости, однако такой план на случай необходимости составлен."Эвакуацию населения проводить не собираемся, но если произойдет обострение и возникнет потребность спасать население, то у нас есть понимание, куда именно, на каком транспорте и какое количество людей вывозить. Кроме того, многие владельцы гостиниц и санаториев, расположенных на западе страны, готовы принять жителей Луганской области. План эвакуации на всякий случай составлен", – приводит слова Гайдая Facebook областной администрации. Он также заявил о большом числе провокаций с противоположной стороны линии соприкосновения.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр