22:43 19.02.2022 (обновлено: 23:02 19.02.2022)
Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе
Глава СК Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступных действий ВСУ в Донбассе
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.
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По поручению главы ведомства в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе.
Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Дарья Буймова