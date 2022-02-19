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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773838403.html
Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе
Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:43
2022-02-19T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростов-на-дону
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.По поручению главы ведомства в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе.Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, ростов-на-дону, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
22:43 19.02.2022 (обновлено: 23:02 19.02.2022)
 
Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе

Глава СК Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступных действий ВСУ в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.
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По поручению главы ведомства в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе.
Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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