https://ria.ru/20220219/donbass-1773838403.html

Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе

Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:43

2022-02-19T22:43

2022-02-19T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ростов-на-дону

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.По поручению главы ведомства в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе.Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ростов-на-дону, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр