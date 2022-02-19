https://ria.ru/20220219/donbass-1773837167.html
Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность
Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность - РИА Новости, 19.02.2022
Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и заявил, что нужно эвакуироваться пока есть... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:29
2022-02-19T22:29
2022-02-19T22:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и заявил, что нужно эвакуироваться пока есть возможность это сделать."Пока опасно. Поэтому лучше воспользоваться моментом, пока есть возможность в спокойных обстоятельствах выехать с территории Республики. По нашим данным, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые мы видели с вами в 2014–2015 годах",- приводятся слова Пушилина на его официальном сайте.Также он добавил, что "задача простая" - вывести как можно больше людей. "А дальше мы отстоим землю, победа будем за нами", - добавил он.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773832727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр
22:29 19.02.2022 (обновлено: 22:49 19.02.2022)
Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность
Глава ДНР Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность это сделать