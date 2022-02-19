Заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом
МГБ ЛНР: заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом
ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Заминированный автомобиль, обнаруженный на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию, был обезврежен путем подрыва, сообщается на сайте Министерства госбезопасности ЛНР.
В МГБ уточнили, что обнаруженный под железнодорожным путепроводом в 500 метрах от населенного пункта Самсоновка на трассе Луганск-Изварино брошенный автомобиль был начинен взрывчаткой приблизительной мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте.
В сообщении говорится, что детонация бомбы угрожала жизни эвакуируемых граждан. Также по железной дороге через час после нахождения автомобиля должен был проследовать поезд, доставляющий эвакуируемых женщин и детей в Российскую Федерацию.
"С учетом количества взрывчатого вещества и близости важных объектов инфраструктуры, а также опасности для гражданского населения, оперативной группой было принято решение об осуществлении разминирования путем подрыва на безопасном расстоянии. Указанное транспортное средство было уничтожено путем подрыва накладного заряда. После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 метров. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - отметили в МГБ
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Дарья Буймова