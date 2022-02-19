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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773836571.html
Заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом
Заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом - РИА Новости, 19.02.2022
Заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом
Заминированный автомобиль, обнаруженный на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию, был обезврежен путем подрыва, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:22
2022-02-19T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Заминированный автомобиль, обнаруженный на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию, был обезврежен путем подрыва, сообщается на сайте Министерства госбезопасности ЛНР.В МГБ уточнили, что обнаруженный под железнодорожным путепроводом в 500 метрах от населенного пункта Самсоновка на трассе Луганск-Изварино брошенный автомобиль был начинен взрывчаткой приблизительной мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте.В сообщении говорится, что детонация бомбы угрожала жизни эвакуируемых граждан. Также по железной дороге через час после нахождения автомобиля должен был проследовать поезд, доставляющий эвакуируемых женщин и детей в Российскую Федерацию."С учетом количества взрывчатого вещества и близости важных объектов инфраструктуры, а также опасности для гражданского населения, оперативной группой было принято решение об осуществлении разминирования путем подрыва на безопасном расстоянии. Указанное транспортное средство было уничтожено путем подрыва накладного заряда. После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 метров. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - отметили в МГБВ четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773811002.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
22:22 19.02.2022
 
Заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом

МГБ ЛНР: заминированный автомобиль на трассе вывоза беженцев обезвредили подрывом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Заминированный автомобиль, обнаруженный на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию, был обезврежен путем подрыва, сообщается на сайте Министерства госбезопасности ЛНР.
В МГБ уточнили, что обнаруженный под железнодорожным путепроводом в 500 метрах от населенного пункта Самсоновка на трассе Луганск-Изварино брошенный автомобиль был начинен взрывчаткой приблизительной мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте.
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля
В сообщении говорится, что детонация бомбы угрожала жизни эвакуируемых граждан. Также по железной дороге через час после нахождения автомобиля должен был проследовать поезд, доставляющий эвакуируемых женщин и детей в Российскую Федерацию.
"С учетом количества взрывчатого вещества и близости важных объектов инфраструктуры, а также опасности для гражданского населения, оперативной группой было принято решение об осуществлении разминирования путем подрыва на безопасном расстоянии. Указанное транспортное средство было уничтожено путем подрыва накладного заряда. После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 метров. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - отметили в МГБ
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
Вчера, 19:08В мире
В ЛНР подтвердили данные о минировании на пути следования автобусов в РФ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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