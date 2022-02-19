https://ria.ru/20220219/donbass-1773832727.html

В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-19T21:44

2022-02-19T21:44

2022-02-20T00:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

докучаевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821573_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_4ffc586515bb79c33d9028da98d0f674.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, по Докучаевску выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров, эти боеприпасы запрещены Минскими соглашениями. Кроме того, по населенному пункту Широкая Балка — три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/obstrely-1773826090.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

докучаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, докучаевск