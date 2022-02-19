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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773832727.html
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-19T21:44
2022-02-20T00:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
докучаевск
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, по Докучаевску выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров, эти боеприпасы запрещены Минскими соглашениями. Кроме того, по населенному пункту Широкая Балка — три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, докучаевск
21:44 19.02.2022 (обновлено: 00:02 20.02.2022)
 
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ в районе Широкой Балки и Докучаевска

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, по Докучаевску выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров, эти боеприпасы запрещены Минскими соглашениями. Кроме того, по населенному пункту Широкая Балка — три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДокучаевск
 
 
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