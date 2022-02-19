https://ria.ru/20220219/donbass-1773828084.html

В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса

В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса

Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:51

2022-02-19T20:51

2022-02-19T20:51

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона."В ПВРах области в настоящее время находятся свыше 4 тысяч человек", - сказал он.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев