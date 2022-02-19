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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773828084.html
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса
Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:51
2022-02-19T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона."В ПВРах области в настоящее время находятся свыше 4 тысяч человек", - сказал он.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
20:51 19.02.2022
 
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса

В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона.
"В ПВРах области в настоящее время находятся свыше 4 тысяч человек", - сказал он.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Беженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра Котлостроитель в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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