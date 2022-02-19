https://ria.ru/20220219/donbass-1773828084.html
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса
Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:51
2022-02-19T20:51
2022-02-19T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Свыше 4 тысяч жителей Донбасса находятся в настоящее время в ПВРах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель оперштаба региона."В ПВРах области в настоящее время находятся свыше 4 тысяч человек", - сказал он.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч жителей Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся свыше четырех тысяч беженцев из ДНР и ЛНР