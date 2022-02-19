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ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР
Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:29
2022-02-19T20:29
2022-02-19T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня