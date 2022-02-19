Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773824920.html
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР
Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:29
2022-02-19T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773768477_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_ec47bfcb25a921c45cbeddc6fd40085b.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/podryv-1773819714.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773769270_0:0:2914:2185_1920x0_80_0_0_2da20cabb532cf5214c02140efdc8264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
20:29 19.02.2022
 
ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала