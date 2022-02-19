https://ria.ru/20220219/donbass-1773824920.html

ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР

ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ 15 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:29

2022-02-19T20:29

2022-02-19T20:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу днем 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя тяжелое вооружение, следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр