https://ria.ru/20220219/donbass-1773824628.html
ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР
ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР
Украинские силовики знали о присутствии в районе обстрела насосной станции в ДНР представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:26
2022-02-19T20:26
2022-02-19T20:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики знали о присутствии в районе обстрела насосной станции в ДНР представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и съемочных групп, заявила Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики."Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию, противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК НМ (Народной милиции - ред.) ДНР и съёмочные группы СМИ. Особый цинизм заключается в том, что украинские боевики прекрасно видели по кому ведут огонь, так как для корректировки обстрела ими был задействован беспилотник", - говорится в заявлении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате взрыва трансформатора остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка. По данным представителя Народной милиции ДНР, водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/dnr-1773756404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР
ДНР: ВСУ знали, что представители СЦКК и СМИ были в районе насосной станции при обстреле