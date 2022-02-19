https://ria.ru/20220219/donbass-1773824628.html

ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР

ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ знали, что в районе насосной станции были журналисты, заявили в ДНР

Украинские силовики знали о присутствии в районе обстрела насосной станции в ДНР представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:26

2022-02-19T20:26

2022-02-19T20:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821722_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_61cdff4671b840181afb500b2e145c9c.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики знали о присутствии в районе обстрела насосной станции в ДНР представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и съемочных групп, заявила Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики."Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию, противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК НМ (Народной милиции - ред.) ДНР и съёмочные группы СМИ. Особый цинизм заключается в том, что украинские боевики прекрасно видели по кому ведут огонь, так как для корректировки обстрела ими был задействован беспилотник", - говорится в заявлении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате взрыва трансформатора остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка. По данным представителя Народной милиции ДНР, водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/dnr-1773756404.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр