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Зеленский: надо прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ в Донбасс
Зеленский: надо прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский: надо прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас важно прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории, ее... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:18
2022-02-19T20:35
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
денис пушилин
ростовская область
киев
россия
обсе
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас важно прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории, ее представителям угрожают."Важно прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Им угрожают, их запугивают", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/peregovory-1773811666.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, обсе, нато, ситуация в днр и лнр
20:18 19.02.2022 (обновлено: 20:35 19.02.2022)
 
Зеленский: надо прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ в Донбасс

Президент Зеленский: надо прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ в Донбасс

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас важно прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории, ее представителям угрожают.
"Важно прекратить ограничивать допуск наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Им угрожают, их запугивают", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Наблюдатели ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 15:22
Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДенис ПушилинРостовская областьКиевРоссияОБСЕНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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