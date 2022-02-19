https://ria.ru/20220219/donbass-1773822237.html

ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК

ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК

Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Коммунаровку и Горловку, говорится в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:11

2022-02-19T20:11

2022-02-19T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

горловка

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Коммунаровку и Горловку, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Доломитное выпущено четыре мины запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, по н.п. Коммунаровке выпущено 20 мин того же калибра, по Горловке 12 снарядов калибром 122 миллиметра.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773816468.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, горловка