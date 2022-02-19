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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773822237.html
ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК
ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК
Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Коммунаровку и Горловку, говорится в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:11
2022-02-19T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
горловка
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Коммунаровку и Горловку, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Доломитное выпущено четыре мины запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, по н.п. Коммунаровке выпущено 20 мин того же калибра, по Горловке 12 снарядов калибром 122 миллиметра.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773816468.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, горловка
20:11 19.02.2022
 
ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, заявили в СЦКК

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Коммунаровку и Горловку, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, по населенному пункту Доломитное выпущено четыре мины запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, по н.п. Коммунаровке выпущено 20 мин того же калибра, по Горловке 12 снарядов калибром 122 миллиметра.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРГорловка
 
 
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