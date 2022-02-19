19:24 19.02.2022 (обновлено: 19:41 19.02.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда и мины
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР.
"По состоянию на 17.00 противник 39 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 424 снаряда и мины. Под обстрелы попали районы 21 населённого пункта Донецкой народной республики. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 627 снарядов, мин и гранат", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
В ведомстве отметили, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.
"Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны противника", - добавили в Народной милиции.
Опубликовано: Дарья Буймова