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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773816468.html
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда
Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:24
2022-02-19T19:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР."По состоянию на 17.00 противник 39 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 424 снаряда и мины. Под обстрелы попали районы 21 населённого пункта Донецкой народной республики. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 627 снарядов, мин и гранат", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.В ведомстве отметили, что ситуация на линии соприкосновения остается критической."Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны противника", - добавили в Народной милиции.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс
19:24 19.02.2022 (обновлено: 19:41 19.02.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда и мины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР.
"По состоянию на 17.00 противник 39 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 424 снаряда и мины. Под обстрелы попали районы 21 населённого пункта Донецкой народной республики. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 627 снарядов, мин и гранат", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
В ведомстве отметили, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.
"Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны противника", - добавили в Народной милиции.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбасс
 
 
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