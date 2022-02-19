https://ria.ru/20220219/donbass-1773816468.html

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 424 снаряда

Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:24

2022-02-19T19:24

2022-02-19T19:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772997350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d782e3fe90c4d4d189bcb01545d687a.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики по состоянию на 17.00 выпустили 424 снаряда и мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР."По состоянию на 17.00 противник 39 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 424 снаряда и мины. Под обстрелы попали районы 21 населённого пункта Донецкой народной республики. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 627 снарядов, мин и гранат", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.В ведомстве отметили, что ситуация на линии соприкосновения остается критической."Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны противника", - добавили в Народной милиции.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс