https://ria.ru/20220219/donbass-1773812528.html

В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными

В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными - РИА Новости, 19.02.2022

В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными

В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:50

2022-02-19T18:50

2022-02-19T19:41

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

эдуард басурин

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова процитировала Зеленского, который говоря о Донбассе, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм"."Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данному случае... Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала Захарова.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/kiev-reaktsiya-1773742495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, обсе