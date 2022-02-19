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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773812528.html
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными - РИА Новости, 19.02.2022
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными
В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:50
2022-02-19T19:41
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
эдуард басурин
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова процитировала Зеленского, который говоря о Донбассе, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм"."Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данному случае... Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала Захарова.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/kiev-reaktsiya-1773742495.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, обсе
18:50 19.02.2022 (обновлено: 19:41 19.02.2022)
 
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными

Захарова назвала заявление Зеленского о стрельбе в Донбассе бездушным и циничным

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала Зеленского, который говоря о Донбассе, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм".
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"Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данному случае... Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала Захарова.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийЭдуард БасуринДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевОБСЕ
 
 
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