18:50 19.02.2022 (обновлено: 19:41 19.02.2022)
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными
Захарова назвала заявление Зеленского о стрельбе в Донбассе бездушным и циничным
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве считают бездушными и циничными заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала Зеленского, который говоря о Донбассе, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм".
"Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данному случае... Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала Захарова.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Дарья Буймова