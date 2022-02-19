https://ria.ru/20220219/donbass-1773811002.html

МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля

МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля - РИА Новости, 19.02.2022

МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля

Министерство госбезопасности ЛНР подтвердило нахождение заминированного автомобиля на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:39

2022-02-19T18:39

2022-02-19T18:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР подтвердило нахождение заминированного автомобиля на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию.Ранее в субботу источник в силовых структурах заявил РА Новости, что на трассе у подконтрольной республике Самсоновке обнаружен заминированный автомобиль."Девятнадцатого февраля 2022 года в 16.10 (совп. с мск.) оперативному дежурному министерства государственной безопасности Луганской народной республики поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск, под мостом обнаружен подозрительный автомобиль", - заявил представитель пресс-службы ведомства журналистам.Он уточнил, что оперативно-следственная группа выехала на указанное место."По приезду было выявлено, что автомобиль заминирован. Работа следственной группы продолжается. По предварительным данным, радиус поражения взрывного устройства обширный", - заявил представитель ведомства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/minirovanie-1773800338.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр