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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773811002.html
МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля
МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля - РИА Новости, 19.02.2022
МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля
Министерство госбезопасности ЛНР подтвердило нахождение заминированного автомобиля на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:39
2022-02-19T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР подтвердило нахождение заминированного автомобиля на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию.Ранее в субботу источник в силовых структурах заявил РА Новости, что на трассе у подконтрольной республике Самсоновке обнаружен заминированный автомобиль."Девятнадцатого февраля 2022 года в 16.10 (совп. с мск.) оперативному дежурному министерства государственной безопасности Луганской народной республики поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск, под мостом обнаружен подозрительный автомобиль", - заявил представитель пресс-службы ведомства журналистам.Он уточнил, что оперативно-следственная группа выехала на указанное место."По приезду было выявлено, что автомобиль заминирован. Работа следственной группы продолжается. По предварительным данным, радиус поражения взрывного устройства обширный", - заявил представитель ведомства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/minirovanie-1773800338.html
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Дарья Буймова
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:39 19.02.2022
 
МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля

МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированного автомобиля на маршруте следования беженцев

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР подтвердило нахождение заминированного автомобиля на трассе, по которой эвакуируют беженцев в Россию.
Ранее в субботу источник в силовых структурах заявил РА Новости, что на трассе у подконтрольной республике Самсоновке обнаружен заминированный автомобиль.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:27В мире
В ЛНР на пути следования автобусов с беженцами нашли взрывное устройство
"Девятнадцатого февраля 2022 года в 16.10 (совп. с мск.) оперативному дежурному министерства государственной безопасности Луганской народной республики поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск, под мостом обнаружен подозрительный автомобиль", - заявил представитель пресс-службы ведомства журналистам.
Он уточнил, что оперативно-следственная группа выехала на указанное место.
"По приезду было выявлено, что автомобиль заминирован. Работа следственной группы продолжается. По предварительным данным, радиус поражения взрывного устройства обширный", - заявил представитель ведомства.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле еще трех населенных пунктов со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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