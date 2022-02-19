https://ria.ru/20220219/donbass-1773808812.html
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР - мостах, железнодорожных вокзалах, заявил задержанный в ДНР украинский... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:23
2022-02-19T18:23
2022-02-19T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР - мостах, железнодорожных вокзалах, заявил задержанный в ДНР украинский разведчик Антон Мацанюк в эфире Первого канала.Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР "нужного" Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую "спящую ячейку" - в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в "нужный момент"."При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР - это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей", - приводит телеканал слова Мацанюка.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
18:23 19.02.2022 (обновлено: 19:05 19.02.2022)
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Задержанный ДНР агент Украины: ВСУ планировали заминировать важные объекты в республике