https://ria.ru/20220219/donbass-1773808812.html

Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР

Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР

Военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР - мостах, железнодорожных вокзалах, заявил задержанный в ДНР украинский... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:23

2022-02-19T18:23

2022-02-19T19:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР - мостах, железнодорожных вокзалах, заявил задержанный в ДНР украинский разведчик Антон Мацанюк в эфире Первого канала.Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР "нужного" Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую "спящую ячейку" - в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в "нужный момент"."При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР - это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей", - приводит телеканал слова Мацанюка.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773808441.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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