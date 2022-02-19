https://ria.ru/20220219/donbass-1773808441.html

Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию

Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию - РИА Новости, 19.02.2022

Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию

Задержанный в ДНР агент украинской разведки Антон Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:20

2022-02-19T18:20

2022-02-19T19:05

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР агент украинской разведки Антон Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией "Союзная решимость", сообщил Первый канал."Он (куратор Вячеслав - ред.) сказал, что наша разведка - это украинская - заезжала в Беларусь", - сказал Мацанюк в эфире Первого канала.Мацанюку задали уточняющий вопрос, заходили ли диверсанты, нелегально пересекая границу, на территорию Белоруссии."Да", - ответил он.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр