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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773808441.html
Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию
Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию
Задержанный в ДНР агент украинской разведки Антон Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:20
2022-02-19T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР агент украинской разведки Антон Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией "Союзная решимость", сообщил Первый канал."Он (куратор Вячеслав - ред.) сказал, что наша разведка - это украинская - заезжала в Беларусь", - сказал Мацанюк в эфире Первого канала.Мацанюку задали уточняющий вопрос, заходили ли диверсанты, нелегально пересекая границу, на территорию Белоруссии."Да", - ответил он.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773806742.html
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в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
18:20 19.02.2022 (обновлено: 19:05 19.02.2022)
 
Задержанный в ДНР агент заявил, что военные Украины зашли в Белоруссию

Задержанный в ДНР агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли в Белоруссию

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в ДНР агент украинской разведки Антон Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией "Союзная решимость", сообщил Первый канал.
"Он (куратор Вячеслав - ред.) сказал, что наша разведка - это украинская - заезжала в Беларусь", - сказал Мацанюк в эфире Первого канала.
Мацанюку задали уточняющий вопрос, заходили ли диверсанты, нелегально пересекая границу, на территорию Белоруссии.
"Да", - ответил он.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле еще трех населенных пунктов со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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