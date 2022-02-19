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Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР вернут домой после стабилизации ситуации

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР вернут домой после стабилизации ситуации - РИА Новости, 19.02.2022

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР вернут домой после стабилизации ситуации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и заявил, что после стабилизации ситуации всех... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:09

2022-02-19T17:09

2022-02-19T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и заявил, что после стабилизации ситуации всех эвакуированных вернут домой."Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернем домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача — безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил, что сейчас эвакуация в Россию осуществляется через 191 пункт."Убедился, что на пунктах эвакуации, несмотря на понятную тревожную атмосферу, все четко организовано. Сто девяносто один пункт эвакуации оказывает круглосуточную помощь гражданам республики, принявшим решение на временный выезд в Российскую Федерацию", — заявил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр