Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773796916.html
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:02
2022-02-19T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148746/97/1487469715_0:161:2500:1567_1920x0_80_0_0_f5baa83e38f475a68c6cdd0d965a734e.jpg
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ."Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148746/97/1487469715_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_c8adb018ba24150d1c84d46d0cdc7e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:02 19.02.2022 (обновлено: 17:42 19.02.2022)
 
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину

МИД Германии настоятельно рекомендовал немцам покинуть Украину

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПосольство ФРГ в Киеве
Посольство ФРГ в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Посольство ФРГ в Киеве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ.
"Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала