https://ria.ru/20220219/donbass-1773796916.html
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:02
2022-02-19T17:02
2022-02-19T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ."Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:02 19.02.2022 (обновлено: 17:42 19.02.2022)
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
МИД Германии настоятельно рекомендовал немцам покинуть Украину