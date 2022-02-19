https://ria.ru/20220219/donbass-1773796916.html

МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину

МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022

МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину

Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:02

2022-02-19T17:02

2022-02-19T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Украину сейчас, сообщил в субботу МИД ФРГ."Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр