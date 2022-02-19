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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773780058.html
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:06
2022-02-19T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
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горловка
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы были зафиксированы около 14:00. Из населенного пункта Ленинское в сторону Горловки выпустили шесть мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, из Бугаса в сторону Докучаевска — 29 гранат из АГС.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка
15:06 19.02.2022 (обновлено: 15:21 19.02.2022)
 
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрелы были зафиксированы около 14:00. Из населенного пункта Ленинское в сторону Горловки выпустили шесть мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, из Бугаса в сторону Докучаевска — 29 гранат из АГС.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГорловка
 
 
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