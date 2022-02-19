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Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:06
2022-02-19T15:06
2022-02-19T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы были зафиксированы около 14:00. Из населенного пункта Ленинское в сторону Горловки выпустили шесть мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, из Бугаса в сторону Докучаевска — 29 гранат из АГС.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка
15:06 19.02.2022 (обновлено: 15:21 19.02.2022)
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК: Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам