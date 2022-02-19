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Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ

Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ

Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:06

2022-02-19T15:06

2022-02-19T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Населенные пункты Горловка и Докучаевск в Донбассе подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы были зафиксированы около 14:00. Из населенного пункта Ленинское в сторону Горловки выпустили шесть мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, из Бугаса в сторону Докучаевска — 29 гранат из АГС.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка