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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773776405.html
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса
Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:46
2022-02-19T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
ростовская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В перечень планируемых для приема беженцев из Донбасса вошли Неклиновский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Каменский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы.Разместить беженцев из Донецкой и Луганской области также планируют городские округа Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Донецк.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, ростовская область
14:46 19.02.2022 (обновлено: 14:55 19.02.2022)
 
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса

Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса в девяти районах

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация беженцев с территории ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Планируется развертывание пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса в девяти приграничных районах и четырех городских округах Ростовской области общей численностью почти на 900 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
В перечень планируемых для приема беженцев из Донбасса вошли Неклиновский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Каменский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы.
Разместить беженцев из Донецкой и Луганской области также планируют городские округа Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Донецк.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРРостовская область
 
 
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