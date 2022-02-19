14:46 19.02.2022 (обновлено: 14:55 19.02.2022)
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса в девяти районах
Эвакуация беженцев с территории ДНР
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Планируется развертывание пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса в девяти приграничных районах и четырех городских округах Ростовской области общей численностью почти на 900 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
В перечень планируемых для приема беженцев из Донбасса вошли Неклиновский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Каменский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы.
Разместить беженцев из Донецкой и Луганской области также планируют городские округа Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Донецк.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Мадина Моргоева