https://ria.ru/20220219/donbass-1773776405.html

Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса

Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса

Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:46

2022-02-19T14:46

2022-02-19T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

ростовская область

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область планирует разместить порядка 900 тысяч беженцев с Донбасса на территории девяти районов и четырех городов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В перечень планируемых для приема беженцев из Донбасса вошли Неклиновский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Каменский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы.Разместить беженцев из Донецкой и Луганской области также планируют городские округа Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Донецк.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773766911.html

ростовская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, ростовская область