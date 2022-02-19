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Центральный банк ДНР временно установил суточный лимит выдачи наличных

Центральный банк ДНР временно установил суточный лимит выдачи наличных - РИА Новости, 19.02.2022

Центральный банк ДНР временно установил суточный лимит выдачи наличных

Центральный республиканский банк самопровозглашенной ДНР принял решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных - не более 10 тысяч рублей по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:43

2022-02-19T14:43

2022-02-19T14:51

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Центральный республиканский банк самопровозглашенной ДНР принял решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных - не более 10 тысяч рублей по одной карте, говорится в заявлении банка."В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период особого режима функционирования Центрального республиканского банка, правлением Центрального республиканского банка принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев