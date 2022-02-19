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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773773616.html
Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс
Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022
Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс
Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:32
2022-02-19T14:42
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук."Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС. Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - написала Палийчук в своем Telegram.К своему посту Палийчук прикрепила несколько фото, на одном из которых также видно вице-премьера страны, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что он и ряд украинских министров, а также представители парламента в субботу отправятся на линию соприкосновения в Донбассе.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/plan-nastupleniya-1773771553.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, давид арахамия
14:32 19.02.2022 (обновлено: 14:42 19.02.2022)
 
Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс

Глава фракции Зеленского Давид Арахамия и депутаты от его партии прибыли в Донбасс

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС. Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - написала Палийчук в своем Telegram.
К своему посту Палийчук прикрепила несколько фото, на одном из которых также видно вице-премьера страны, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что он и ряд украинских министров, а также представители парламента в субботу отправятся на линию соприкосновения в Донбассе.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:02В мире
ДНР обнародовала возможный план наступления Украины в Донбассе
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДавид Арахамия
 
 
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