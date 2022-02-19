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Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс

Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022

Глава фракции Зеленского и депутаты от его партии прибыли в Донбасс

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:32

2022-02-19T14:32

2022-02-19T14:42

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия и еще ряд депутатов от этой политсилы прибыли с визитом в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук."Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС. Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - написала Палийчук в своем Telegram.К своему посту Палийчук прикрепила несколько фото, на одном из которых также видно вице-премьера страны, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что он и ряд украинских министров, а также представители парламента в субботу отправятся на линию соприкосновения в Донбассе.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/plan-nastupleniya-1773771553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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