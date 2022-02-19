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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773761583.html
Обострение в Донбассе было неминуемо, считает эксперт
Обострение в Донбассе было неминуемо, считает эксперт - РИА Новости, 19.02.2022
Обострение в Донбассе было неминуемо, считает эксперт
Обострение в Донбассе было неминуемо, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов, назвав ситуацию в регионе... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:11
2022-02-19T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
эдуард басурин
денис пушилин
сша
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обострение в Донбассе было неминуемо, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов, назвав ситуацию в регионе особенностью замороженных конфликтов.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация."Это неминуемая вещь, если есть подвешенный конфликт. Это особенность замороженных конфликтов, тем более если нет разделения, например, миротворцами, как в Приднестровье. В Донбассе есть только мониторинговая миссия ОБСЕ, а что это такое? Они просто приехали, сфотографировали и уехали", - сказал Мартынов."Я рекомендую всем пересмотреть голливудское кино "Плутовство", или другое название - "Хвост виляет собакой", чтобы понять, что за химеру сейчас США и их союзники создают вокруг украинского конфликта. Вместо того, чтобы садится и реально договариваться о взаимных гарантиях безопасности, о чем Россия с декабря месяца говорит, они считают так: "Нет, нет, давайте еще попробуем, вдруг получится обдурить весь мир". К сожалению, в глазах "голливудских продюсеров" расходным материалом становится целое украинское государство", - пояснил эксперт.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.По сюжету снятого в 1997 году фильма "Хвост виляет собакой" (в российском прокате фильм шел под названием "Плутовство"), чтобы замять скандал вокруг любовной связи президента, его команда придумывает повод для войны с несуществующей группировкой террористов. Термин "вилять собакой" означает в США попытку отвлечь общественность от проблемы путем создания в ее глазах новой, более впечатляющей.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сша
россия
донецкая народная республика
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, эдуард басурин, денис пушилин, сша, россия, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
13:11 19.02.2022
 
Обострение в Донбассе было неминуемо, считает эксперт

Эксперт Мартынов: обострение в Донбассе было неминуемо

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обострение в Донбассе было неминуемо, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов, назвав ситуацию в регионе особенностью замороженных конфликтов.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном
"Это неминуемая вещь, если есть подвешенный конфликт. Это особенность замороженных конфликтов, тем более если нет разделения, например, миротворцами, как в Приднестровье. В Донбассе есть только мониторинговая миссия ОБСЕ, а что это такое? Они просто приехали, сфотографировали и уехали", - сказал Мартынов.
"Я рекомендую всем пересмотреть голливудское кино "Плутовство", или другое название - "Хвост виляет собакой", чтобы понять, что за химеру сейчас США и их союзники создают вокруг украинского конфликта. Вместо того, чтобы садится и реально договариваться о взаимных гарантиях безопасности, о чем Россия с декабря месяца говорит, они считают так: "Нет, нет, давайте еще попробуем, вдруг получится обдурить весь мир". К сожалению, в глазах "голливудских продюсеров" расходным материалом становится целое украинское государство", - пояснил эксперт.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
По сюжету снятого в 1997 году фильма "Хвост виляет собакой" (в российском прокате фильм шел под названием "Плутовство"), чтобы замять скандал вокруг любовной связи президента, его команда придумывает повод для войны с несуществующей группировкой террористов. Термин "вилять собакой" означает в США попытку отвлечь общественность от проблемы путем создания в ее глазах новой, более впечатляющей.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийЭдуард БасуринДенис ПушилинСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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