Обострение в Донбассе было неминуемо, считает эксперт
Эксперт Мартынов: обострение в Донбассе было неминуемо
Украинские военные
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обострение в Донбассе было неминуемо, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов, назвав ситуацию в регионе особенностью замороженных конфликтов.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
"Это неминуемая вещь, если есть подвешенный конфликт. Это особенность замороженных конфликтов, тем более если нет разделения, например, миротворцами, как в Приднестровье. В Донбассе есть только мониторинговая миссия ОБСЕ, а что это такое? Они просто приехали, сфотографировали и уехали", - сказал Мартынов.
"Я рекомендую всем пересмотреть голливудское кино "Плутовство", или другое название - "Хвост виляет собакой", чтобы понять, что за химеру сейчас США и их союзники создают вокруг украинского конфликта. Вместо того, чтобы садится и реально договариваться о взаимных гарантиях безопасности, о чем Россия с декабря месяца говорит, они считают так: "Нет, нет, давайте еще попробуем, вдруг получится обдурить весь мир". К сожалению, в глазах "голливудских продюсеров" расходным материалом становится целое украинское государство", - пояснил эксперт.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
По сюжету снятого в 1997 году фильма "Хвост виляет собакой" (в российском прокате фильм шел под названием "Плутовство"), чтобы замять скандал вокруг любовной связи президента, его команда придумывает повод для войны с несуществующей группировкой террористов. Термин "вилять собакой" означает в США попытку отвлечь общественность от проблемы путем создания в ее глазах новой, более впечатляющей.
Опубликовано: Мадина Моргоева