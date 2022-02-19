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В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области
Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:00
2022-02-19T13:00
2022-02-19T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
глеб никитин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В составе гуманитарного груза – около 40 тонн продуктов питания."Мы находимся на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее Никитин говорил, что Нижегородская область готова помочь и другим регионам РФ, куда прибудет большое число жителей Донбасса.Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из самопровозглашенных ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области
Первые фуры с гуманитарной помощью направили в Ростов из Нижегородской области