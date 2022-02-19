https://ria.ru/20220219/donbass-1773759659.html

В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области

В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области

Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

глеб никитин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773749541_0:236:3010:1929_1920x0_80_0_0_1271c97ec1d00c25503d8adfc5205d49.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В составе гуманитарного груза – около 40 тонн продуктов питания."Мы находимся на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее Никитин говорил, что Нижегородская область готова помочь и другим регионам РФ, куда прибудет большое число жителей Донбасса.Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из самопровозглашенных ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

глеб никитин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию