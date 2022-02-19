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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773759659.html
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области
Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:00
2022-02-19T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
глеб никитин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В составе гуманитарного груза – около 40 тонн продуктов питания."Мы находимся на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее Никитин говорил, что Нижегородская область готова помочь и другим регионам РФ, куда прибудет большое число жителей Донбасса.Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из самопровозглашенных ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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глеб никитин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:00 19.02.2022
 
В Ростов направили первую партию гумпомощи из Нижегородской области

Первые фуры с гуманитарной помощью направили в Ростов из Нижегородской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью отправились в субботу утром из Нижегородской области в Ростовскую, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В составе гуманитарного груза – около 40 тонн продуктов питания.
"Мы находимся на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Ранее Никитин говорил, что Нижегородская область готова помочь и другим регионам РФ, куда прибудет большое число жителей Донбасса.
Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из самопровозглашенных ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГлеб НикитинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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