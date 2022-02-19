12:53 19.02.2022 (обновлено: 14:54 19.02.2022)
В Ростовской области ввели режим ЧС
В Ростовской области с 10:00 19 февраля ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
"Ввести с 10 часов 00 минут 19 февраля 2022 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области", — говорится в документе.
Границами зоны ЧС определяются все муниципальные образования региона.
В последние два дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область. По последним данным, из ДНР уже выехали более десяти тысяч человек, из ЛНР — примерно 13,5 тысячи.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Мадина Моргоева