https://ria.ru/20220219/donbass-1773758345.html

В Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области ввели режим ЧС

Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:53

2022-02-19T12:53

2022-02-19T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов."Ввести с 10 часов 00 минут 19 февраля 2022 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области", — говорится в документе.Границами зоны ЧС определяются все муниципальные образования региона.В последние два дня обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область. По последним данным, из ДНР уже выехали более десяти тысяч человек, из ЛНР — примерно 13,5 тысячи.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр