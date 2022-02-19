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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773753040.html
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минского процесса
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минского процесса - РИА Новости, 19.02.2022
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минского процесса
Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг информацию о выходе республик Донбасса из минских... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:19
2022-02-19T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг информацию о выходе республик Донбасса из минских договоренностей.Ранее Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу. Позднее источник, приближенный к переговорам, сообщил, что мероприятие в субботу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу."В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Дейнего, в Telegram-канале МИД ЛНР.Он уточнил, что ЛНР, как и ДНР, были готовы к участию во внеочередных заседаниях контактной группы по Донбассу и официально подтвердили такую готовность письмами, направленными в адрес Киннунена."Единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей…", - пояснил Дейнего.По словам полпреда ЛНР, Киев на фоне обстрелов территории республик делал запросы на проведение "беспредметных встреч контактной группы", и отказываются от них сразу же после получения запроса о конкретных предложениях для достижения договоренностей."В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своём миролюбии, но не готов предметно договариваться", - пояснил Дейнего.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/general-1773712316.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, telegram (приложение), киев
12:19 19.02.2022 (обновлено: 12:36 19.02.2022)
 
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минского процесса

МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минских переговоров

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг информацию о выходе республик Донбасса из минских договоренностей.
Ранее Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу. Позднее источник, приближенный к переговорам, сообщил, что мероприятие в субботу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу.
"В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Дейнего, в Telegram-канале МИД ЛНР.
Он уточнил, что ЛНР, как и ДНР, были готовы к участию во внеочередных заседаниях контактной группы по Донбассу и официально подтвердили такую готовность письмами, направленными в адрес Киннунена.
"Единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей…", - пояснил Дейнего.
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По словам полпреда ЛНР, Киев на фоне обстрелов территории республик делал запросы на проведение "беспредметных встреч контактной группы", и отказываются от них сразу же после получения запроса о конкретных предложениях для достижения договоренностей.
"В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своём миролюбии, но не готов предметно договариваться", - пояснил Дейнего.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕTelegram (приложение)Киев
 
 
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