12:19 19.02.2022 (обновлено: 12:36 19.02.2022)
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минского процесса
МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из Минских переговоров
Боец Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг информацию о выходе республик Донбасса из минских договоренностей.
Ранее Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу. Позднее источник, приближенный к переговорам, сообщил, что мероприятие в субботу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу.
"В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Дейнего, в Telegram-канале МИД ЛНР.
"Единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей…", - пояснил Дейнего.
По словам полпреда ЛНР, Киев на фоне обстрелов территории республик делал запросы на проведение "беспредметных встреч контактной группы", и отказываются от них сразу же после получения запроса о конкретных предложениях для достижения договоренностей.
"В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своём миролюбии, но не готов предметно договариваться", - пояснил Дейнего.
Опубликовано: Мадина Моргоева