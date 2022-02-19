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В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации - РИА Новости, 19.02.2022
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации
Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:11
2022-02-19T12:11
2022-02-19T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Прекращено движение муниципального автотранспорта г. Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), telegram (приложение)
12:11 19.02.2022 (обновлено: 12:22 19.02.2022)
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации
В Донецке прекратили движение муниципального транспорта из-за эвакуации жителей