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В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации

В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации - РИА Новости, 19.02.2022

В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации

Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:11

2022-02-19T12:11

2022-02-19T12:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Прекращено движение муниципального автотранспорта г. Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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