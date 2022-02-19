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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773751510.html
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации - РИА Новости, 19.02.2022
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации
Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:11
2022-02-19T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Прекращено движение муниципального автотранспорта г. Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), telegram (приложение)
12:11 19.02.2022 (обновлено: 12:22 19.02.2022)
 
В Донецке остановили движение муниципального транспорта из-за эвакуации

В Донецке прекратили движение муниципального транспорта из-за эвакуации жителей

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Движение муниципального транспорта в Донецке прекращено в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Прекращено движение муниципального автотранспорта г. Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Telegram (приложение)
 
 
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