https://ria.ru/20220219/donbass-1773750600.html

ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР

ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, когда туда приехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:05

2022-02-19T12:05

2022-02-19T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, когда туда приехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВФУ пятого подъёма Южнодонбасского водопровода, были повреждены радиаторы, разбиты вводы, вытекло масло на ТР-1, а также произошло возгорание одного из трансформаторов."Во время фиксации последствий НРПО оперативной группой Представительства ДНР в СЦКК в направлении ЮДВ вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, киев