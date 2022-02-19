https://ria.ru/20220219/donbass-1773750600.html
ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР
ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, когда туда приехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:05
2022-02-19T12:05
2022-02-19T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_310c3385eb0eaaa69558135b1444e78d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, когда туда приехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВФУ пятого подъёма Южнодонбасского водопровода, были повреждены радиаторы, разбиты вводы, вытекло масло на ТР-1, а также произошло возгорание одного из трансформаторов."Во время фиксации последствий НРПО оперативной группой Представительства ДНР в СЦКК в направлении ЮДВ вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773744925.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_15ad2f7d397a5d10d8192b10851c0123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, киев
12:05 19.02.2022 (обновлено: 12:16 19.02.2022)
ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ открыли огонь в сторону Южнодонбасского водопровода