https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ
МЧС планирует усилить психологическую службу и службу радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Ростовской области, куда прибывают беженцы из... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:01
2022-02-19T12:01
2022-02-19T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир путин
александр чуприян
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. МЧС планирует усилить психологическую службу и службу радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Ростовской области, куда прибывают беженцы из Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Наверняка мы сюда подтащим и усилим психологическую службу, мы сейчас увеличим силы РХБЗ для обработки помещений", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/dnr-1773725102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, александр чуприян, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз
12:01 19.02.2022 (обновлено: 12:13 19.02.2022)
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ
МЧС планирует усилить психологическую службу и силы РХБЗ в Ростовской области