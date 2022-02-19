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В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ

В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ

МЧС планирует усилить психологическую службу и службу радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Ростовской области, куда прибывают беженцы из... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:01

2022-02-19T12:01

2022-02-19T12:13

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир путин

александр чуприян

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. МЧС планирует усилить психологическую службу и службу радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Ростовской области, куда прибывают беженцы из Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Наверняка мы сюда подтащим и усилим психологическую службу, мы сейчас увеличим силы РХБЗ для обработки помещений", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/dnr-1773725102.html

донбасс

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, александр чуприян, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз