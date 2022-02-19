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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773745546.html
В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР
В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР
Детские дома Российской Федерации готовы принять детей из детских домов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам глава минздрава... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:40
2022-02-19T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Детские дома Российской Федерации готовы принять детей из детских домов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко."Завершена эвакуация в республике детей, которые у нас находятся в доме малютки, и уже подготовлены автобусы и согласован приём наших детей в домах малютки и в домах ребенка Российской Федерации - это город Ростов и Таганрог, которые принимают сегодня наших детей и продолжают оказывать медицинскую помощь нашим маленьким пациентам", - сказала Пащенко.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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общество, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:40 19.02.2022 (обновлено: 11:57 19.02.2022)
 
В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР

Глава Минздрава ЛНР Пащенко: в России выразили готовность принять сирот из детских домов

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Детские дома Российской Федерации готовы принять детей из детских домов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
"Завершена эвакуация в республике детей, которые у нас находятся в доме малютки, и уже подготовлены автобусы и согласован приём наших детей в домах малютки и в домах ребенка Российской Федерации - это город Ростов и Таганрог, которые принимают сегодня наших детей и продолжают оказывать медицинскую помощь нашим маленьким пациентам", - сказала Пащенко.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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