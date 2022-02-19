https://ria.ru/20220219/donbass-1773745546.html

В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР

В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

В России выразили готовность принять сирот из детских домов ЛНР

Детские дома Российской Федерации готовы принять детей из детских домов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам глава минздрава... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:40

2022-02-19T11:40

2022-02-19T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Детские дома Российской Федерации готовы принять детей из детских домов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко."Завершена эвакуация в республике детей, которые у нас находятся в доме малютки, и уже подготовлены автобусы и согласован приём наших детей в домах малютки и в домах ребенка Российской Федерации - это город Ростов и Таганрог, которые принимают сегодня наших детей и продолжают оказывать медицинскую помощь нашим маленьким пациентам", - сказала Пащенко.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773738751.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию