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Разведка ДНР зафиксировала передвижение танков и САУ украинских силовиков

Разведка ДНР зафиксировала передвижение танков и САУ украинских силовиков - РИА Новости, 19.02.2022

Разведка ДНР зафиксировала передвижение танков и САУ украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики засекла передвижение танков, самоходок и гаубиц украинских силовиков у линии соприкосновения в РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:33

2022-02-19T11:33

2022-02-19T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики засекла передвижение танков, самоходок и гаубиц украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.Ранее в ДНР заявляли, что в течение ночи и сегодня утром ВСУ не раз открывали огонь по территории республики, обстреливая ее из минометов, гранатометов и ПТРК.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, киев