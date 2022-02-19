https://ria.ru/20220219/donbass-1773742672.html

Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник

Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2022

Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник

Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:21

2022-02-19T11:21

2022-02-19T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Границу на 10.00 пересекло 10356 человек: 4527 граждане РФ, 5806 граждане Украины, 23 иностранцы", - сказал собеседник агентстваРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, украина, донбасс