Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773742672.html
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2022
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник
Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773741682_0:99:2351:1421_1920x0_80_0_0_76cc10af76d1dcccd74a8f520f31ea19.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Границу на 10.00 пересекло 10356 человек: 4527 граждане РФ, 5806 граждане Украины, 23 иностранцы", - сказал собеседник агентстваРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773741682_31:0:2243:1659_1920x0_80_0_0_98b13847513d89bf36b74f9fb090712d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, украина, донбасс
11:21 19.02.2022 (обновлено: 11:26 19.02.2022)
 
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник

Границу из Донбасса в Россию пересекли 10 356 человек — 4527 россиян, 5806 украинцев

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Границу на 10.00 пересекло 10356 человек: 4527 граждане РФ, 5806 граждане Украины, 23 иностранцы", - сказал собеседник агентства
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала