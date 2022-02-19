https://ria.ru/20220219/donbass-1773742672.html
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2022
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник
Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Границу из Донбасса в Россию на 10 часов пересекли 10356 человек - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Границу на 10.00 пересекло 10356 человек: 4527 граждане РФ, 5806 граждане Украины, 23 иностранцы", - сказал собеседник агентстваРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, украина, донбасс
11:21 19.02.2022 (обновлено: 11:26 19.02.2022)
Российскую границу пересекли 10 356 человек из Донбасса, сообщил источник
Границу из Донбасса в Россию пересекли 10 356 человек — 4527 россиян, 5806 украинцев