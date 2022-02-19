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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
В пунктах временного размещения в Ростовской области на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:23
2022-02-19T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр чуприян
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Ростовской области на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."В пунктах временного размещения у нас сегодня находятся, на утро информация, достаточно ранняя, 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь", - сказал Голубев на совещании с Чуприяном.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773730309.html
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:23 19.02.2022 (обновлено: 10:26 19.02.2022)
 
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса

В пунктах Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса, из них 737 детей

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Ростовской области на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
"В пунктах временного размещения у нас сегодня находятся, на утро информация, достаточно ранняя, 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь", - сказал Голубев на совещании с Чуприяном.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАлександр ЧуприянВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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