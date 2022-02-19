https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
В пунктах временного размещения в Ростовской области на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:23
2022-02-19T10:23
2022-02-19T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр чуприян
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В пунктах временного размещения в Ростовской области на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."В пунктах временного размещения у нас сегодня находятся, на утро информация, достаточно ранняя, 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь", - сказал Голубев на совещании с Чуприяном.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:23 19.02.2022 (обновлено: 10:26 19.02.2022)
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
В пунктах Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса, из них 737 детей