https://ria.ru/20220219/donbass-1773733453.html
Как развивалась ситуация в Донбассе
Как развивалась ситуация в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
Как развивалась ситуация в Донбассе
Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:15
2022-02-19T11:15
2022-02-19T11:46
инфографика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
днр
лнр
региональные конфликты
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Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах самопровозглашенных республик. Началась эвакуация женщин и детей в приграничные районы России. Смотрите в инфографике Ria.ru, как соблюдался режим прекращения огня в ЛНР и ДНР в последние месяцы, согласно данным миссии ОБСЕ на Украине, а также в каких населенных пунктах жизнь стала самой беспокойной из-за непрекращающихся взрывов и перестрелок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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