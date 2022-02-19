https://ria.ru/20220219/donbass-1773733453.html

Как развивалась ситуация в Донбассе

Как развивалась ситуация в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

Как развивалась ситуация в Донбассе

Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:15

2022-02-19T11:15

2022-02-19T11:46

инфографика

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

днр

лнр

региональные конфликты

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Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах самопровозглашенных республик. Началась эвакуация женщин и детей в приграничные районы России. Смотрите в инфографике Ria.ru, как соблюдался режим прекращения огня в ЛНР и ДНР в последние месяцы, согласно данным миссии ОБСЕ на Украине, а также в каких населенных пунктах жизнь стала самой беспокойной из-за непрекращающихся взрывов и перестрелок.

украина

донбасс

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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