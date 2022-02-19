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Как развивалась ситуация в Донбассе
Как развивалась ситуация в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
Как развивалась ситуация в Донбассе
Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:15
2022-02-19T11:46
инфографика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
днр
лнр
региональные конфликты
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Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах самопровозглашенных республик. Началась эвакуация женщин и детей в приграничные районы России. Смотрите в инфографике Ria.ru, как соблюдался режим прекращения огня в ЛНР и ДНР в последние месяцы, согласно данным миссии ОБСЕ на Украине, а также в каких населенных пунктах жизнь стала самой беспокойной из-за непрекращающихся взрывов и перестрелок.
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Татьяна Аверкина
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украина, инфографика, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр, лнр, региональные конфликты, р-фарм, р-360, каспийский трубопроводный консорциум-р, р-спорт
11:15 19.02.2022 (обновлено: 11:46 19.02.2022)
 

Как развивалась ситуация в Донбассе

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Военная обстановка в Донбассе существенно обострилась 18 февраля. Весь день вдоль линии соприкосновения шла стрельба, крупные взрывы прогремели в столицах самопровозглашенных республик. Началась эвакуация женщин и детей в приграничные районы России. Смотрите в инфографике Ria.ru, как соблюдался режим прекращения огня в ЛНР и ДНР в последние месяцы, согласно данным миссии ОБСЕ на Украине, а также в каких населенных пунктах жизнь стала самой беспокойной из-за непрекращающихся взрывов и перестрелок.
Как развивалась ситуация в ДонбассеКак развивалась ситуация в Донбассе
Опубликовано: Татьяна Аверкина
 
ИнфографикаУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДНРЛНРРегиональные конфликтыР-фармР-360Каспийский Трубопроводный Консорциум-РР-Спорт
 
 
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