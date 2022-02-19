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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773732139.html
В Ростовской области развернули 143 пункта для эвакуированных из Донбасса
В Ростовской области развернули 143 пункта для эвакуированных из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области развернули 143 пункта для эвакуированных из Донбасса
В Ростовской области подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, этот процесс продолжается, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:11
2022-02-19T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В Ростовской области подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, этот процесс продолжается, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Подготовлено 143 пункта временного размещения, и процесс этот продолжается", - сказал Голубев на совещании с Чуприяном.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:11 19.02.2022 (обновлено: 10:25 19.02.2022)
 
В Ростовской области развернули 143 пункта для эвакуированных из Донбасса

В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения для эвакуированных из ДНР

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В Ростовской области подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, этот процесс продолжается, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
"Подготовлено 143 пункта временного размещения, и процесс этот продолжается", - сказал Голубев на совещании с Чуприяном.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 00:06
Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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