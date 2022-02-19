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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773730052.html
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:52
2022-02-19T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
мчс днр
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК", - заявил Басурин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, мчс днр, украина
09:52 19.02.2022 (обновлено: 10:16 19.02.2022)
 
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической

Представитель ДНР Басурин: ситуация в Донбассе остается критической

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК", - заявил Басурин в видеообращении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области развернули 143 пункта для эвакуированных из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККМЧС ДНРУкраина
 
 
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