https://ria.ru/20220219/donbass-1773730052.html

Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической

Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической - РИА Новости, 19.02.2022

Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:52

2022-02-19T09:52

2022-02-19T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК", - заявил Басурин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773732139.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, мчс днр, украина