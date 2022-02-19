https://ria.ru/20220219/donbass-1773730052.html
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:52
2022-02-19T09:52
2022-02-19T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК", - заявил Басурин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, мчс днр, украина
09:52 19.02.2022 (обновлено: 10:16 19.02.2022)
Басурин назвал ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической
Представитель ДНР Басурин: ситуация в Донбассе остается критической