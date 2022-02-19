https://ria.ru/20220219/donbass-1773729103.html
На выезде из Донецка сформировалась колонна из автобусов для эвакуации
На выезде из Донецка сформировалась колонна из автобусов для эвакуации - РИА Новости, 19.02.2022
На выезде из Донецка сформировалась колонна из автобусов для эвакуации
Колонна автобусов сформировалась на выезде из Донецка для эвакуации жителей города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:46
2022-02-19T09:46
2022-02-19T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Колонна автобусов сформировалась на выезде из Донецка для эвакуации жителей города, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время более десяти автобусов находятся у выезда из Донецка. Среди выезжающих в основном женщины, дети и люди преклонного возраста. Транспорт также продолжает забирать людей в точках сбора во всех районах Донецка, передаёт корреспондент агентства.После проверки всех формальностей, сверки списков и посадки всех желающих на данной точке сбора автобусы выдвинулись в сторону границы с РФ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/dnr-1773721361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
09:46 19.02.2022 (обновлено: 09:47 19.02.2022)
На выезде из Донецка сформировалась колонна из автобусов для эвакуации
Колонна из автобусов сформировалась на выезде из Донецка для эвакуации жителей