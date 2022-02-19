https://ria.ru/20220219/donbass-1773728573.html

Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России

Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России

Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:40

2022-02-19T09:40

2022-02-19T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости. Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в России.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочерьми. Ее вместе с другими беженцами, с которыми она ехала в одном автобусе, привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива.Как женщина рассказала РИА Новости, в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей."Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой", - сказала Екатерина."У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили", - добавили ее дочка Маргарита.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773725550.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр