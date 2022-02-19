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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773728573.html
Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России
Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России
Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:40
2022-02-19T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости. Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в России.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочерьми. Ее вместе с другими беженцами, с которыми она ехала в одном автобусе, привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива.Как женщина рассказала РИА Новости, в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей."Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой", - сказала Екатерина."У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили", - добавили ее дочка Маргарита.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
09:40 19.02.2022 (обновлено: 09:41 19.02.2022)
 
Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России

Семья беженцев из ДНР рассказала, как их встретили в России

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости. Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочерьми. Ее вместе с другими беженцами, с которыми она ехала в одном автобусе, привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива.
Как женщина рассказала РИА Новости, в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
"Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой", - сказала Екатерина.
"У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили", - добавили ее дочка Маргарита.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:25В мире
Посол РФ отреагировал на "вброс" США об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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