09:40 19.02.2022 (обновлено: 09:41 19.02.2022)
Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России
Семья беженцев из ДНР рассказала, как их встретили в России
© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 19 фев - РИА Новости. Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой ДНР рассказала РИА Новости, как они добирались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочерьми. Ее вместе с другими беженцами, с которыми она ехала в одном автобусе, привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива.
Как женщина рассказала РИА Новости, в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
"Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой", - сказала Екатерина.
"У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили", - добавили ее дочка Маргарита.
Опубликовано: Мадина Моргоева