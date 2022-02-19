https://ria.ru/20220219/donbass-1773726365.html
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из минометов
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из минометов - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из минометов
Украинские силовики в районе 8.30 в субботу обстреляли населенные пункты Новоласпа, Коммунаровка и Горловка, выпущено более 50 мин калибром 82 мм, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:19
2022-02-19T09:19
2022-02-19T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в районе 8.30 в субботу обстреляли населенные пункты Новоласпа, Коммунаровка и Горловка, выпущено более 50 мин калибром 82 мм, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Старогнатовка, Богдановка и Чигири, из первого было выпущено 10 мин калибром 82 мм, из второго – 25, из третьего – 16.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773725550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
09:19 19.02.2022 (обновлено: 09:28 19.02.2022)
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из минометов
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли населенные пункты Новоласпа, Коммунаровка и Горловка