https://ria.ru/20220219/donbass-1773726100.html

Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР

Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР

Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:16

2022-02-19T09:16

2022-02-19T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины, заявил глава республики Айсен Николаев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин."Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу", - сказал Николаев на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения партии "Единая Россия".Сообщается, что пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.Якутия принимала жителей Донбасса и в 2014 году.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

николаев (украина)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, николаев (украина)