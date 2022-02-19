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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773726100.html
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:16
2022-02-19T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины, заявил глава республики Айсен Николаев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин."Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу", - сказал Николаев на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения партии "Единая Россия".Сообщается, что пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.Якутия принимала жителей Донбасса и в 2014 году.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/dnr-1773725102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, николаев (украина)
09:16 19.02.2022 (обновлено: 09:21 19.02.2022)
 
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР

Глава Якутии Николаев заявил о готовности принять 1,5 тысячи беженцев из ЛНР И ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины, заявил глава республики Айсен Николаев.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
"Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу", - сказал Николаев на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения партии "Единая Россия".
Сообщается, что пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.
Якутия принимала жителей Донбасса и в 2014 году.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
09:06
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколаев (Украина)
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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