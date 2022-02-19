https://ria.ru/20220219/donbass-1773726100.html
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:16
2022-02-19T09:16
2022-02-19T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, эвакуируемых из-за угрозы вторжения Украины, заявил глава республики Айсен Николаев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин."Якутия готова принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу", - сказал Николаев на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения партии "Единая Россия".Сообщается, что пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.Якутия принимала жителей Донбасса и в 2014 году.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, николаев (украина)
09:16 19.02.2022 (обновлено: 09:21 19.02.2022)
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
Глава Якутии Николаев заявил о готовности принять 1,5 тысячи беженцев из ЛНР И ДНР