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Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР

Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле используют минометы, гранатометы, применяются противотанковые ракетные комплексы, народная милиция... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:11

2022-02-19T09:11

2022-02-19T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле используют минометы, гранатометы, применяются противотанковые ракетные комплексы, народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сдерживает противника ответным огнем, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины обстреливают... минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев