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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773725359.html
Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР
Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле используют минометы, гранатометы, применяются противотанковые ракетные комплексы, народная милиция... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:11
2022-02-19T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле используют минометы, гранатометы, применяются противотанковые ракетные комплексы, народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сдерживает противника ответным огнем, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины обстреливают... минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
09:11 19.02.2022 (обновлено: 09:35 19.02.2022)
 
Пушилин рассказал, какое оружие используют ВСУ для обстрела ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВСУ при обстреле используют минометы, гранатометы, ПТРК

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле используют минометы, гранатометы, применяются противотанковые ракетные комплексы, народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сдерживает противника ответным огнем, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные формирования Украины обстреливают... минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем", - сказал Пушилин в видеообращении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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