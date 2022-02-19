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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773723317.html
Украинские силовики обстреляли из артиллерии территорию ДНР
Украинские силовики обстреляли из артиллерии территорию ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Украинские силовики обстреляли из артиллерии территорию ДНР
Украинские силовики в очередной раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в совместном центре... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:48
2022-02-19T09:44
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
широкино
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики в очередной раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его информации, в 8:05 украинские военные открыли огонь по селу Саханка со стороны Широкино. Всего они выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра.Еще один обстрел зафиксировали в 8:30 — огонь велся по Новоласпе, Коммунаровке и Горловке, на них обрушилось более 50 мин калибром 82 миллиметра.Кроме того, ночью силовики обстреливали села Красный Октябрь, Староласпа, Безыменное, Веселое и город Докучаевск, выпустив 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметров.В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс.На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zakharova-1773680898.html
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
донецкая народная республика
широкино
луганская народная республика
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, широкино, луганская народная республика
08:48 19.02.2022 (обновлено: 09:44 19.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли из артиллерии территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ снова обстреляли из артиллерии территорию республики

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики в очередной раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его информации, в 8:05 украинские военные открыли огонь по селу Саханка со стороны Широкино. Всего они выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра.
Еще один обстрел зафиксировали в 8:30 — огонь велся по Новоласпе, Коммунаровке и Горловке, на них обрушилось более 50 мин калибром 82 миллиметра.
Кроме того, ночью силовики обстреливали села Красный Октябрь, Староласпа, Безыменное, Веселое и город Докучаевск, выпустив 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:59В мире
МИД РФ назвал происходящее в Донбассе геноцидом
В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс.
На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаШирокиноЛуганская Народная Республика
 
 
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