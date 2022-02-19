В СПЧ призвали международных правозащитников не допустить агрессии Киева
В СПЧ призвали международных правозащитников не допустить агрессии Киева в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ обращается к международным правозащитникам с призывом не допустить агрессии украинских силовиков в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило в пятницу о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик. Сегодня защита основного права человека – права на жизнь – становится главной задачей для правозащитных организаций, когда речь заходит о жителях ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
Члены комиссии считают, что все усилия должны быть направлены на предотвращение гибели людей. В СПЧ отметили, что эвакуация жителей на территорию приграничных областей РФ - это крайняя мера, которая говорит о серьезности угрозы, возникшей в последние дни для граждан РФ и российских соотечественников, живущих в Донбассе.
"Опасность новых агрессивных действий ВС Украины и военных формирований радикальных украинских националистов, вплоть до угрозы геноцида русскоязычного населения республик, стали настолько реальными, что привели к решению о немедленном выводе из зоны возможных боестолкновений женщин, детей и людей старшего поколения", - добавляется в сообщении.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Дарья Буймова