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В СПЧ призвали международных правозащитников не допустить агрессии Киева

В СПЧ призвали международных правозащитников не допустить агрессии Киева - РИА Новости, 19.02.2022

В СПЧ призвали международных правозащитников не допустить агрессии Киева

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ обращается к международным правозащитникам с призывом не допустить агрессии... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:01

2022-02-19T00:01

2022-02-19T00:01

в мире

владимир зеленский

алексей резников

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ обращается к международным правозащитникам с призывом не допустить агрессии украинских силовиков в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СПЧ.Руководство ДНР и ЛНР сообщило в пятницу о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик. Сегодня защита основного права человека – права на жизнь – становится главной задачей для правозащитных организаций, когда речь заходит о жителях ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.Члены комиссии считают, что все усилия должны быть направлены на предотвращение гибели людей. В СПЧ отметили, что эвакуация жителей на территорию приграничных областей РФ - это крайняя мера, которая говорит о серьезности угрозы, возникшей в последние дни для граждан РФ и российских соотечественников, живущих в Донбассе."Опасность новых агрессивных действий ВС Украины и военных формирований радикальных украинских националистов, вплоть до угрозы геноцида русскоязычного населения республик, стали настолько реальными, что привели к решению о немедленном выводе из зоны возможных боестолкновений женщин, детей и людей старшего поколения", - добавляется в сообщении.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773698701.html

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Дарья Буймова

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