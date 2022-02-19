https://ria.ru/20220219/dnr-1773765060.html

Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе, заявил Басурин

Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе, заявил Басурин - РИА Новости, 19.02.2022

Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе, заявил Басурин

Разведка ДНР сумела добыть план наступательной операции украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:33

2022-02-19T13:33

2022-02-19T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Разведка ДНР сумела добыть план наступательной операции украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.Согласно полученным сведениям, на операцию отвели пять суток. Ее цель — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.Нанести удар планируется с трех направлений. Главный — на Краматорск — Дебальцево, здесь предполагается за трое суток выйти к Алчевску и Енакиево и далее к российской границе. На приазовском направлении ВСУ задумали наступление от Широкино и морской десант из Новоазовска, чтобы за двое суток выйти к Иловайску и Ульяновскому и дальше двигаться в направлении Красного Луча. На луганском направлении они намерены двигаться к Алчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой "Юг".По данным разведки ДНР, украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения на глубину до 10-15 километров, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/dnr-1773725102.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин