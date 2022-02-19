https://ria.ru/20220219/dnr-1773755884.html

В ДНР заявили о применении ВСУ запрещенных крупнокалиберных мин

В ДНР заявили о применении ВСУ запрещенных крупнокалиберных мин - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили о применении ВСУ запрещенных крупнокалиберных мин

Вооруженные силы Украины применяют при обстрелах территории ДНР крупнокалиберные мины, запрещенные Минскими соглашениями, заявило представительство... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:38

2022-02-19T12:38

2022-02-19T13:24

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяют при обстрелах территории ДНР крупнокалиберные мины, запрещенные Минскими соглашениями, заявило представительство самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Так, с 11:07 до 11:50 ополченцы зафиксировали обстрелы Донецка (поселок шахты "Трудовская"), Докучаевска и других населенных пунктов. В частности, по Докучаевску силовики выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров, по Белой Каменке и Озеряновке — 18 мин. Обстрелам подверглись также Марьинка, Новотроицкое и Новоселовка.Минувшей ночью и утром украинская сторона не раз открывала огонь по территории ДНР.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), в мире, денис пушилин