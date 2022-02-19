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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773746441.html
Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией
Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал взрыв трансформатора на Васильевской насосной... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:47
2022-02-19T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
сцкк
правый сектор
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции диверсией "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате взрыва трансформатора остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка. По данным представителя Народной милиции ДНР, водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела."Сегодня около 6.00 утра группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор"* атаковали трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции... В результате диверсии остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что создало угрозу водоснабжению пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сказал Басурин журналистам.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, сцкк, правый сектор, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
11:47 19.02.2022
 
Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией

Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией "Правого сектора"

© REUTERS / Ukrainian Armed ForcesВоеннослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Armed Forces
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции диверсией "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.).
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате взрыва трансформатора остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка. По данным представителя Народной милиции ДНР, водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела.
"Сегодня около 6.00 утра группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор"* атаковали трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции... В результате диверсии остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что создало угрозу водоснабжению пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сказал Басурин журналистам.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСЦККПравый секторСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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