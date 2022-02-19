https://ria.ru/20220219/dnr-1773746441.html

Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией

Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией - РИА Новости, 19.02.2022

Басурин назвал взрыв трансформатора насосной станции диверсией

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал взрыв трансформатора на Васильевской насосной... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:47

2022-02-19T11:47

2022-02-19T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

сцкк

правый сектор

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773426295_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_74af6c7ac49751d3be2a6bf63f8ab3d7.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции диверсией "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате взрыва трансформатора остановлена работа насосной станции в населённом пункте Васильевка. По данным представителя Народной милиции ДНР, водоснабжение более 40 населенных пунктов в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения под угрозой из-за обстрела."Сегодня около 6.00 утра группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор"* атаковали трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции... В результате диверсии остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что создало угрозу водоснабжению пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - сказал Басурин журналистам.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773744925.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, сцкк, правый сектор, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика