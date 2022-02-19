Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773745071.html
В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ
Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:36
2022-02-19T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
коминтерново
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771270297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c2c00f10d9e05a4ac70c1dab42f0287.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 9.10 до 10.50 были обстреляны Докучаевск, Коминтерново, Петровское и Донецк. Из населенных пунктов Бугас и Новотроицкое были выпущены гранаты из АГС по Докучаевску, из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново, из Марьинки 8 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, 8 гранат из СПГ по Донецку и из Богдановки 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Петровское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773747686.html
донецкая народная республика
коминтерново
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771270297_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b92af4f0ca8654fffc72cf2aea2550f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, луганская народная республика
11:36 19.02.2022 (обновлено: 11:54 19.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

СЦКК: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, с 9.10 до 10.50 были обстреляны Докучаевск, Коминтерново, Петровское и Донецк. Из населенных пунктов Бугас и Новотроицкое были выпущены гранаты из АГС по Докучаевску, из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново, из Марьинки 8 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, 8 гранат из СПГ по Донецку и из Богдановки 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Петровское.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКоминтерновоЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала