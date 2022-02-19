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В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:36

2022-02-19T11:36

2022-02-19T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

коминтерново

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 9.10 до 10.50 были обстреляны Докучаевск, Коминтерново, Петровское и Донецк. Из населенных пунктов Бугас и Новотроицкое были выпущены гранаты из АГС по Докучаевску, из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново, из Марьинки 8 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, 8 гранат из СПГ по Донецку и из Богдановки 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Петровское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773747686.html

донецкая народная республика

коминтерново

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, луганская народная республика