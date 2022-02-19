11:36 19.02.2022 (обновлено: 11:54 19.02.2022)
В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов со стороны ВСУ
СЦКК: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли 4 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР, в том числе Донецк, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, с 9.10 до 10.50 были обстреляны Докучаевск, Коминтерново, Петровское и Донецк. Из населенных пунктов Бугас и Новотроицкое были выпущены гранаты из АГС по Докучаевску, из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново, из Марьинки 8 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, 8 гранат из СПГ по Донецку и из Богдановки 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Петровское.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева