https://ria.ru/20220219/dnr-1773735146.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:27
2022-02-19T10:27
2022-02-19T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
коминтерново
луганская народная республика
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня)."По оперативной информации, в результате НРПО (нарушение режима прекращения огня - ред.) со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р.", - говорится в сообщении.Информация об инциденте проверяется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, луганская народная республика, владимир зеленский
10:27 19.02.2022 (обновлено: 10:43 19.02.2022)
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Представитель ДНР: мирный житель пострадал в Коминтерново при обстреле со стороны ВСУ