https://ria.ru/20220219/dnr-1773735146.html

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:27

2022-02-19T10:27

2022-02-19T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

коминтерново

луганская народная республика

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня)."По оперативной информации, в результате НРПО (нарушение режима прекращения огня - ред.) со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р.", - говорится в сообщении.Информация об инциденте проверяется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/dnr-1773731467.html

донецкая народная республика

коминтерново

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, луганская народная республика, владимир зеленский