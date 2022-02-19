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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773735146.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:27
2022-02-19T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
коминтерново
луганская народная республика
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня)."По оперативной информации, в результате НРПО (нарушение режима прекращения огня - ред.) со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р.", - говорится в сообщении.Информация об инциденте проверяется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/dnr-1773731467.html
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, луганская народная республика, владимир зеленский
10:27 19.02.2022 (обновлено: 10:43 19.02.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Представитель ДНР: мирный житель пострадал в Коминтерново при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель самопровозглашённой Донецкой народной республики пострадал при обстреле со стороны ВС Украины в населенном пункте Коминтерново, следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня).
"По оперативной информации, в результате НРПО (нарушение режима прекращения огня - ред.) со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р.", - говорится в сообщении.
Информация об инциденте проверяется.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Украинский военный в Авдеевке, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКоминтерновоЛуганская Народная РеспубликаВладимир Зеленский
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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