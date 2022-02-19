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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773725457.html
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:11
2022-02-19T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, владимир зеленский
09:11 19.02.2022 (обновлено: 09:25 19.02.2022)
 
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб

Пушилин: ДНР предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб", - сказал Пушилин в видеообращении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о готовности ДНР сдержать агрессию Киева
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевВладимир Зеленский
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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