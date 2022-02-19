https://ria.ru/20220219/dnr-1773725457.html

В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб

В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб

Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:11

2022-02-19T09:11

2022-02-19T09:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773725791.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, владимир зеленский