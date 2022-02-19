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В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:11
2022-02-19T09:11
2022-02-19T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб", - сказал Пушилин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773725791.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, владимир зеленский
09:11 19.02.2022 (обновлено: 09:25 19.02.2022)
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
Пушилин: ДНР предотвратила за последние дни несколько терактов украинских спецслужб