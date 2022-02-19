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В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:06
2022-02-19T09:35
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации.Народный совет ДНР утвердил этот документ.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
09:06 19.02.2022 (обновлено: 09:35 19.02.2022)
 
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ДНР Пушилин объявил в республике всеобщую мобилизацию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", — сказал он в видеообращении.
Народный совет ДНР утвердил этот документ.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
09:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о предотвращении нескольких терактов украинских спецслужб
На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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