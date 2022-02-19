https://ria.ru/20220219/dnr-1773725102.html

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:06

2022-02-19T09:06

2022-02-19T09:35

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации.Народный совет ДНР утвердил этот документ.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/dnr-1773725457.html

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин