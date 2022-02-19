09:06 19.02.2022 (обновлено: 09:35 19.02.2022)
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
Глава ДНР Пушилин объявил в республике всеобщую мобилизацию
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", — сказал он в видеообращении.
Народный совет ДНР утвердил этот документ.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.
На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Екатерина Зайцева